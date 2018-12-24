Son Dakika Haberleri: Otobanda Tersten Seyreden Sürücü Kazaya Neden Oldu

Otobanda Tersten Seyreden Sürücü Kazaya Neden Oldu

33 dakika önce

Aydın'da otobana tersten giren bir sürücü kazaya neden oldu.

Otobanda Tersten Seyreden Sürücü Kazaya Neden Oldu, System.String[]
Aydın'da otobana tersten giren bir sürücü kazaya neden oldu. Kazadan sonra kaçan sürücü, ters şeritte seyrederken ihbar üzerine otoban polisi tarafından gişelerden çıkmaya çalışırken yakalandı. Duyanları şaşkına çeviren kaza sonrası sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İlginç kaza, sabah saat 07.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Köşk istikametinden İncirliova istikametine gitmek isteyen Fadime A. otoban bağlantı noktasını kullanmak için otobana ters şeritten girdi. 48 YA 639 plakalı otomobil ile Pınardere bağlantı noktasından otobana tersten girerek geliş istikametine doğru yaklaşık 10 kilometre seyreden Fadime A. karşıdan gelen araçların korna ve selektör ikazlarından da ters yönde olduğunu fark etmedi. Otoban Kuzey Bağlantı Köprüsü yakınlarında ise İzmir istikametinden Muğla istikametine seyretmekte olan Mehmet Öztürk yönetimindeki 48 LN 445 plakalı hafif ticari araç otobanda karşısından gelen aracı görünce çarpışmaktan kaçmak isterken bariyerlere çarptı. Kazada sürücünün eşi Ayşe Öztürk yaralanırken, araç da hurdaya döndü.

İhbar üzerine otoban gişelerinde polis ekiplerince durduruldu

Kazadan sonra kaçtığı ileri sürülen Fadime A., ihbar üzerine yine ters şeritten seyrederken otoban gişelerinde polis ekiplerince durdurularak yakalandı. Kaza yapan araçta yolcu konumunda olan sürücünün eşi Ayşe Öztürk hastaneye kaldırıldı.

İlk defa böyle bir olaya şahit olduğunu belirten Mehmet Öztürk, "Bayan arkadaş dalgın olarak otobana tersten girmiş. Kazaya neden oldu. Ben İzmir'den geliyordum. Çarpmamak isterken kaza yaptım. Koskoca otobanda tersten geliyordu. Kazadan sonra kaçtı. Polise ihbar ettim. Gişelerde polisler yakaladı" diyerek yaşadığı ilginç kazanın sebebini açıkladı.

Kazadan sonra yakalanan kadın sürücü istikameti düzeltilerek, kazaya neden olduğu araçla birlikte ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:29 Kaynak: İHA

Polis, Aydın, 3. Sayfa
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