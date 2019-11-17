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Otobanda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
6 saat önce
Adana'da otoyolda yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:02 Kaynak: AA
Adana'da otoyolda yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Tarsus istikameti 15. kilometresinde bir otomobilin yandığını görenler, durumu itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Otomobilin sürücüsünün ise olay yerini terkettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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