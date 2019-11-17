Son Dakika Haberleri: Otobanda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Otobanda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Adana'da otoyolda yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otobanda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Adana'da otoyolda yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Tarsus istikameti 15. kilometresinde bir otomobilin yandığını görenler, durumu itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin sürücüsünün ise olay yerini terkettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:02 Kaynak: AA
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