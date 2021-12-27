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Otobanda zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi, 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Otobanda zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi, 2 ölü, 5 yaralı

27.12.2021 08:00

Bursa-İzmir-İstanbul Otoyolu Gemlik gişelere gelmeden meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Gemlik ilçesi otoban üzeri oksijen tesislerine gelmeden yaşanan kazada, iddiaya göre aynı istikamete seyreden 3 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişide yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 ambulansı ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılıp ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Araçların içerisinde sıkışan cesetler itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Bölgeye Cumhuriyet Savcısının gelmesinin beklendiği savcının incelemesinin ardından cesetlerin morga kaldırılacağı öğrenildi. Kazayla ilgili trafik ekipleri tahkikat başlattı.

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İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otobanda zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi, 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otobanda zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi, 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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