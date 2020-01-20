Otobüs bekleyen kadının cep telefonunun çalınma anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otobüs bekleyen kadının cep telefonunun çalınma anı kamerada - Son Dakika

Otobüs bekleyen kadının cep telefonunun çalınma anı kamerada

6 saat önce

Otobüs bekleyen kadının cep telefonunun çalınma anı kameradaGAZİANTEP'te, otobüse binme bahanesi ile önünde sıra bekleyen kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemi ile çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Otobüs bekleyen kadının cep telefonunun çalınma anı kamerada

GAZİANTEP'te, otobüse binme bahanesi ile önünde sıra bekleyen kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemi ile çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Nuripazarbaşı Mahallesi'nde, cumartesi günü otobüse binmek için sıra bekler gibi yapan bir kişi, önündeki kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemi ile çalarak, kaçtı. Cep telefonunun olmadığını fark eden kadının şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, otobüsteki ve çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Otobüs bekleyen kadının cep telefonunun çalınma anı kamerada

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan otobüs şarampole indi: 7 yaralı
Hem çaldılar hem de dalga geçer gibi "öncesi ve sonrası" fotoğrafı çektiler Çantasını çaldıkları mağdurla fotoğraf çektirince yakalandılar Son dakika: "Toprak Dede" olarak bilinen TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 16:09:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otobüs bekleyen kadının cep telefonunun çalınma anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]