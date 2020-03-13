Otobüs bileti bulamayan üniversiteliler otostop çekti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otobüs bileti bulamayan üniversiteliler otostop çekti - Son Dakika

Otobüs bileti bulamayan üniversiteliler otostop çekti

7 saat önce

KORONAVİRÜS nedeniyle üniversitelerin tatil edilmesi ardından Kırıkkale'de otobüs bileti bulamayan bazı öğrenciler, memleketlerine dönmek için otostop çekti.

Otobüs bileti bulamayan üniversiteliler otostop çekti, System.String[]

KORONAVİRÜS nedeniyle üniversitelerin tatil edilmesi ardından Kırıkkale'de otobüs bileti bulamayan bazı öğrenciler, memleketlerine dönmek için otostop çekti. Bir grup öğrenci, durdurdukları cenaze nakil aracıyla memleketlerine gitti.

Kırıkkale Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, üniversitelerin tatil edilmesiyle memleketlerine dönmeye başladı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle otobüs bileti bulamayan bazı öğrenciler, Kırıkkale- Ankara karayoluna çıkarak otostop çekti. Yol kenarında bekleyen öğrenciler, el kaldırarak sürücüleri durdurmaya çalıştı. Şanslı olan öğrenciler, durdukları araçlara binerek memleketlerine gitti. Bir grup öğrenci de Ankara yönüne giden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracını durdurdu. Öğrenciler, boş olan cenaze nakil aracına binerek Ankara'ya doğru yola çıktı.

Otostop çeken öğrencilerden Mert Üncü, bilet bulamadıkları için otostopa başvurduklarını söyleyerek, "Yapacak bir şey yok. Koronavirüs nedeniyle üniversitelerin 3 hafta süreyle tatil edilmesiyle de bir yoğunluk var. Herkes bilet almış. Geceden baktım, önümüzdeki 3 gün dolu. Başka çaremiz kalmadığı için otostopa başvuruyoruz" dedi.


Koronavirüs, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut

Son Dakika Haberleri
01:12 - Berlin'de Cuma namazı toplu halde kılınmadı
01:03 SEFAKÖY'DE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI
01:00 - Kosova camilerinde 'korona virüsü' hutbesi
00:53 Diyarbakır'da kaza: 5 yaralı
00:51 9 Avrupa ülkesinden yolcu girişleri hudut kapılarında durduruldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 01:14:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otobüs bileti bulamayan üniversiteliler otostop çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]