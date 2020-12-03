Otobüs bileti için HES kodu istenince saldırdı iddiası - Son Dakika

Otobüs bileti için HES kodu istenince saldırdı iddiası

Eskişehir Şehirler Arası Otobüs Terminaline bilet almak için gelen ve firma yetkilileri HES kodu istenince kesici aletle saldırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Şehirler Arası Otobüs Terminaline bilet almak için gelen ve firma yetkilileri HES kodu istenince kesici aletle saldırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Şeker mahallesinde bulunan terminal binası içerisinde faaliyet gösteren otobüs firmasında çalışan H.G. ve T.S., bilet almak için gelen M.B.'ye HES kodu olmadan bilet satışı yapamadıklarını söyleyince şahsın elindeki kesici aletle kendilerine saldırdığını, ancak denk gelmediğini belirterek polise şikayette bulundu. Polisin şüpheliyi gözaltına aldığı tahkikatın sürdüğü belirtildi. - ESKİŞEHİR

Son Dakika

Galatasaray'da Taylan Antalyalı sakatlandı! Durumu cuma günü belli olacak

Polis memuru inşaat halindeki evinde ölü bulundu

İngiltere'de 9 ay sonra maçlar seyircili olarak oynandı

337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış

Tarihe geçen görüntü! İstiklal Caddesi'ne girmek için dakikalarca kuyrukta beklediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor

Kahramanmaraş'ta kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı böyle yakalandı

Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti