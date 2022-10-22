Korkutan kaza, Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi Balibey Han otobüs duraklarında gerçekleşti. İçinde bulunan yolcularla birlikte ilerleyen yolcu minibüsü karşıdan karşıya geçen yayaya çarpmamak için direksiyonu kırınca belediye otobüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle minibüsün çamı şiddetli şekilde patladı. Minibüste yolculuk eden Sinem Yılmaz'ın yüzüne, yanında oturduğu cam patladı. Şoka giren yolcu oturduğu yerden uzun süre kalkamadı. Yaralı yolcu çağrılan ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya yapan özel halk minibüsünün içinde yolculuk yapan bir kişi, "Yolculuk ettiğim minibüs karşıdan karşıya geçen yayaya çarpmamak için direksiyonu kırınca yandaki otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle camın yanında bulunan yolcu şoka girdi. Oturduğu yerden kalkamadı. Kaza bir anda oldu. Ne olduğunu anlayamadık" dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Otobüsle minibüsün kaza yaptığı sırada yolcu koltuğunda oturan genç kız, camın yüzünde patlaması sonucu şok yaşadı - Son Dakika