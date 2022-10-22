Otobüsle minibüsün kaza yaptığı sırada yolcu koltuğunda oturan genç kız, camın yüzünde patlaması sonucu şok yaşadı - Son Dakika
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Otobüsle minibüsün kaza yaptığı sırada yolcu koltuğunda oturan genç kız, camın yüzünde patlaması sonucu şok yaşadı

22.10.2022 12:43

Bursa'da önüne çıkan yayaya çarpmamak için direksiyonu kıran yolcu minibüsü, belediye otobüsüyle çarpıştı. Yaşanan kazada minibüsün camı, genç kızın yüzünde patlarken, olayın şokuyla oturduğu yerden kalkamaması dikkat çekti.

Korkutan kaza, Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi Balibey Han otobüs duraklarında gerçekleşti. İçinde bulunan yolcularla birlikte ilerleyen yolcu minibüsü karşıdan karşıya geçen yayaya çarpmamak için direksiyonu kırınca belediye otobüsüne çarptı.

UZUN SÜRE YERİNDEN KALKAMADI

Çarpmanın etkisiyle minibüsün çamı şiddetli şekilde patladı. Minibüste yolculuk eden Sinem Yılmaz'ın yüzüne, yanında oturduğu cam patladı. Şoka giren yolcu oturduğu yerden uzun süre kalkamadı. Yaralı yolcu çağrılan ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüs camı yüzünde patladı! Şoka giren genç kız oturduğu yerden kalkamadı

"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK"

Kazaya yapan özel halk minibüsünün içinde yolculuk yapan bir kişi, "Yolculuk ettiğim minibüs karşıdan karşıya geçen yayaya çarpmamak için direksiyonu kırınca yandaki otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle camın yanında bulunan yolcu şoka girdi. Oturduğu yerden kalkamadı. Kaza bir anda oldu. Ne olduğunu anlayamadık" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otobüs camı yüzünde patladı! Şoka giren genç kız oturduğu yerden kalkamadı
Otobüs camı yüzünde patladı! Şoka giren genç kız oturduğu yerden kalkamadı
Kaynak: İHA
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Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüsle minibüsün kaza yaptığı sırada yolcu koltuğunda oturan genç kız, camın yüzünde patlaması sonucu şok yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otobüsle minibüsün kaza yaptığı sırada yolcu koltuğunda oturan genç kız, camın yüzünde patlaması sonucu şok yaşadı - Son Dakika
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