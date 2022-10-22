Kazaya yapan özel halk minibüsünün içinde yolculuk yapan bir kişi, "Yolculuk ettiğim minibüs karşıdan karşıya geçen yayaya çarpmamak için direksiyonu kırınca yandaki otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle camın yanında bulunan yolcu şoka girdi. Oturduğu yerden kalkamadı. Kaza bir anda oldu. Ne olduğunu anlayamadık" dedi.

Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otobüsle minibüsün kaza yaptığı sırada yolcu koltuğunda oturan genç kız, camın yüzünde patlaması sonucu şok yaşadı - Son Dakika

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