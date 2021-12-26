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Otobüs durağa çarptı, bekleyen yolcular altında kaldı: 3 yaralı - Son Dakika

Otobüs durağa çarptı, bekleyen yolcular altında kaldı: 3 yaralı

26.12.2021 17:19

Otobüs durağa çarptı, bekleyen yolcular altında kaldı: 3 yaralı Kocaeli'de önce hafif ticari araçla çarpışan otobüs, daha sonra durağa çarptı.

Otobüs durağa çarptı, bekleyen yolcular altında kaldı: 3 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'de önce hafif ticari araçla çarpışan otobüs, daha sonra durağa çarptı. Durakta bekleyen yolculardan 3'ü ise otobüsün altında sıkışarak yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan İstasyon Mahallesi Marmaray Durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Z.Ç. idaresindeki 41 J 6064 plakalı halk otobüsü sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle ara sokaktan çıkmakta olan M.Y. idaresindeki 54 ZY 920 plakalı Renault marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yolun karşı şeridine savrulurken otobüs ise durağa çarparak durabildi. Durakta bekleyen yolculardan 3 tanesi otobüsün altında sıkıştı. Kazanın şokuyla otobüs şoförü N.Z.Ç. önce kaçıp sonra tekrar olay yerine döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsün altında sıkışan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çabalarıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan 3 vatandaştan ikisi Farabi Hastanesi'ne bir tanesi ise Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hafif ticari aracın sürücüsü olan Mehmet Yerlikaya kazayı, "Çok süratliydi. Ben ara sokaktan çıktım. Hiç fren yapmadan üzerime doğru gelip bana çarptı. Sonra da kaçtı" sözleriyle anlattı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otobüs durağa çarptı, bekleyen yolcular altında kaldı: 3 yaralı
Otobüs durağa çarptı, bekleyen yolcular altında kaldı: 3 yaralı
Otobüs durağa çarptı, bekleyen yolcular altında kaldı: 3 yaralı
Otobüs durağa çarptı, bekleyen yolcular altında kaldı: 3 yaralı
Otobüs durağa çarptı, bekleyen yolcular altında kaldı: 3 yaralı
Otobüs durağa çarptı, bekleyen yolcular altında kaldı: 3 yaralı
Otobüs durağa çarptı, bekleyen yolcular altında kaldı: 3 yaralı
Otobüs durağa çarptı, bekleyen yolcular altında kaldı: 3 yaralı
Otobüs durağa çarptı, bekleyen yolcular altında kaldı: 3 yaralı
Otobüs durağa çarptı, bekleyen yolcular altında kaldı: 3 yaralı

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Marmaray, Kocaeli, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otobüs durağa çarptı, bekleyen yolcular altında kaldı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otobüs durağa çarptı, bekleyen yolcular altında kaldı: 3 yaralı - Son Dakika
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