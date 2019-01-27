Otobüs Durağı, Kedilere Yuva Oldu
49 dakika önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde taksi şoförleri, otobüs durağına sokak kedileri için kartondan yuva yaptı.
Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde taksi şoförleri, otobüs durağına sokak kedileri için kartondan yuva yaptı.
Valilik önünde bulunan Vilayet Taksi Durağı şoförleri, otobüs durağının bir bölümünü kediler için yuva haline getirdi. Yuva ve mama kaplarının konulduğu durak, görenlerin de ilgisini çekiyor.
Taksi durağı şoförlerinden Bahadır Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ellerinden geldiği kadar sokak hayvanlarına yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.
Çağlar, herkesin sokak hayvanlarına karşı duyarlı olması gerektiğini ifade ederek, "Kış aylarında kediler üşümesin diye durağın içinde bir kenara kartondan bir yuva yaptık. Her gün su ve mama veriyoruz. Kediler duraktaki bankta oturuyor bazen. Vatandaşlar da onları rahatsız etmemek için ayakta bekliyor. Elimizden geldiği kadarıyla sahip çıkmaya çalışıyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:20 Kaynak: AA
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