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Otobüs durağı ve hayrat çeşmeye kurdeleli açılış - Son Dakika

Otobüs durağı ve hayrat çeşmeye kurdeleli açılış

09.12.2021 14:46
Otobüs durağı ve hayrat çeşmeye kurdeleli açılış

KÜTAHYA'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ile Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) ortak kullandığı Evliya Çelebi kampüsünde, tıp fakültesi ve kız öğrenci yurdunun bulunduğu alana halk otobüsü durağı ile hayrat çeşmesi yapıldı.

KÜTAHYA'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ile Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) ortak kullandığı Evliya Çelebi kampüsünde, tıp fakültesi ve kız öğrenci yurdunun bulunduğu alana halk otobüsü durağı ile hayrat çeşmesi yapıldı. Kurdeleli açılışta konuşan KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, "DPÜ buranın alt yapısını gerçekleştirdi. Belediyemiz buranın asfaltlanması işini üstlendi. Biz de üst yapıyı üstlendik" dedi.

KSBÜ ve DPÜ tarafından ortak kullanılan Evliya Çelebi kampüsünde, tıp fakültesi ve kız öğrenci yurdunun bulunduğu alana halk otobüsü durağı yapıldı. Ayrıca Özen ailesi tarafından da durağa hayrat çeşmesi yaptırıldı. Durak ile hayrat çeşmesinin açılışına KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse, DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, KSBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, KSBÜ Genel Sekreteri Kutlu Önal, Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Aziz Gürbüz, Kütahya Çeşme ve Pınarları Koruma Derneği Başkanı Hasan Ünal, hayrat çeşmesini yaptıran aile adına Fatma Özen ve üniversite personeli katıldı.

'3 KURUMUN BÜYÜK ÖNEMLİ EMEĞİ VAR'KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Kavuncu, otobüs durağının 3 kurumun desteğiyle yapıldığını belirterek, "Burada bir iş birliği var. Burada 3 kurumun önemli emeği var. DPÜ buranın alt yapısını gerçekleştirdi. Belediyemiz buranın asfaltlanması işini üstlendi. Biz de üst yapıyı üstlendik. Üniversitelerin Kütahya'ya farklı yönlerden katkıları var. Bu katkılardan en göze görüneni, vatandaş nezdinde hayat bulanı, buradaki öğrenci ve personelin Kütahya ile ilgili olan sosyal yaşama, kültürel yaşama ve ekonomik değere olan katkılarıdır. Bu değeri artırmak sadece üniversitelerin yapacağı eğitim ya da hoca takviyesi ile olmuyor. Sağlanan imkanlar önem taşıyor. Ulaşım bunların başında geliyor" dedi.Prof. Dr. Kavuncu yapılan hayrat çeşmesi ile ilgili de şunları söyledi: "Bizim bir inancımız var. Bazı hayırlar var ki; öldükten sonra da devam edenlere giriyor. Bugün de hayır sahibi aile adına yapılan bir hayır var. Bu hayra vesile olan yakınlarına, aile büyüklerine ve dernek başkanı Hasan Bey'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kütahya halkına, üniversitemize, öğrencilerimize hayırlı olsun."

Konuşmaların ardından halk otobüsü durağı ve hayrat çeşmesi kurdele kesilerek hizmete açıldı.


Otobüs durağı ve hayrat çeşmeye kurdeleli açılış
Otobüs durağı ve hayrat çeşmeye kurdeleli açılış
Otobüs durağı ve hayrat çeşmeye kurdeleli açılış
Otobüs durağı ve hayrat çeşmeye kurdeleli açılış
Otobüs durağı ve hayrat çeşmeye kurdeleli açılış
Otobüs durağı ve hayrat çeşmeye kurdeleli açılış

Dumlupınar Üniversitesi, Evliya Çelebi, Halk Otobüsü, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otobüs durağı ve hayrat çeşmeye kurdeleli açılış - Son Dakika


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