Otobüs durağına bırakılan tüp polis ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

Otobüs durağına bırakılan tüp polis ekiplerini harekete geçirdi

Otobüs durağına bırakılan tüp, bomba imha uzmanı tarafından incelendi

İSTANBUL - Bakırköy'de bulunan bir otobüs durağına bırakılan boş mutfak tüpü polis ekiplerini harekete geçirdi. Tüpün olduğu durak ve çevresinde bulunan yolda geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olay yerine kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu tüp duraktan alındı.

Bakırköy Ataköy'de bulunan bir otobüs durağına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce mutfak tüpü bırakıldı. Tüpü fark eden Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, hemen çevre güvenliği aldı. Tüp'ün bulunduğu durak çevresini şeritlerle kapatan ekipler, kimsenin durağa yaklaşmasına izin vermedi. Daha sonra olay yerine çağrılan Bomba İmha Uzmanı ekipler özel kıyafetlerini giyerek tüp'ün bulunduğu durağa gitti. Bu sırada yol araç trafiğine de tamamen kapatıldı. Tüp'e bir düzenek bağlayarak bulunduğu yerden çekti. Tüp'ün üzerinde inceleme de bulunan bomba imha uzmanı tüp üzerinde herhangi bir düzeneğe rastlamayınca tüp' ü bulunduğu yerden kaldırdı.