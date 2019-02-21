Otobüs Durağına Çarpıp Tarlaya Yuvarlandı: 3 Yaralı
17 dakika önce
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağına çarpıp tarlaya yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
Denizli
'nin Acıpayam
ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağına çarpıp tarlaya yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Denizli-Acıpayam karayolu Alaattin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Muammer D. yönetimindeki 26 KD 173 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bulunan belediyenin otobüs durağına çarptı, ardından tarlaya yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri kazada yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan Süleyman D. ve Mehmet Ali A.'yı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Acıpayam Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:06 Kaynak: İHA
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