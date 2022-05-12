Otobüs durağına dalan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Otobüs durağına dalan otomobilin sürücüsü yaralandı

12.05.2022 18:55
Otobüs durağına dalan otomobilin sürücüsü yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, otobüs durağına daldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, otobüs durağına daldı. O sırada durakta kimsenin bulunmaması olası facianın önüne geçerken, kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğleden sonra İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl istikametine seyir halinde olan Kemal Baran (22) yönetimindeki 16 PV 969 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine kaldırıma çarpıp, otobüs durağına daldı. O sırada kimsenin bulunmaması olası facianın önüne geçerken, yaralanan sürücü ise kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

 


Otobüs durağına dalan otomobilin sürücüsü yaralandı
Otobüs durağına dalan otomobilin sürücüsü yaralandı
Otobüs durağına dalan otomobilin sürücüsü yaralandı
Otobüs durağına dalan otomobilin sürücüsü yaralandı
Otobüs durağına dalan otomobilin sürücüsü yaralandı
Otobüs durağına dalan otomobilin sürücüsü yaralandı
Otobüs durağına dalan otomobilin sürücüsü yaralandı
YORUMLAR
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Otomobil, İnegöl, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Otobüs durağına dalan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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