Otobüs durağına girerek 3 öğrencinin ölümüne sebep olan sürücüyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı

Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz D-100 karayolu üzerinde dün saat 16.00'da Samet Tüfekçiler, kullandığı 09 HK 225 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek çoğunluğu öğrenci çok sayıda kişinin beklediği otobüs durağına girdi. Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarak durdu.

3 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları en yakın hastanelere kaldırırken kazada 3 öğrenci hayatını kaybetti. Aralarında araç sürücüsü Samet Tüfekçiler'in de bulunduğu 15 kişi ise yaralandı.

DAHA ÖNCE EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Kazanın ardından hastanedeki tedavisi tamamlanan sürücü Samet Tüfekçiler polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi için Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Tüfekçiler'in daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu, kaza günü ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Tüfekçiler'in kaza sırasında ise alkollü olmadığı kaydedildi.