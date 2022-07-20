Otobüs durağında bekleyen kadına cinsel organını gösteren FETÖ'den ihraç edilen eski polis tutuklanarak demir parmaklıkların arkasına yollandı - Son Dakika
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Otobüs durağında bekleyen kadına cinsel organını gösteren FETÖ'den ihraç edilen eski polis tutuklanarak demir parmaklıkların arkasına yollandı

20.07.2022 18:15
Otobüs durağında bekleyen kadına cinsel organını gösteren FETÖ'den ihraç edilen eski polis tutuklanarak demir parmaklıkların arkasına yollandı

FETÖ'den ihraç edilen eski polis, Arnavutköy'de durakta otobüs bekleyen kadına cinsel organını göstermesi sonrası adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Bir kez daha gözaltına alınan zanlı tekrar gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de yaşanan olayda, işine gitmek üzere otobüs durağına gelerek beklemeye başlayan kadın, bir erkeğin teşhirine maruz kalarak hayatının şokunu yaşamıştı. Durakta bulunan adam, kadına cinsel organını gösterip teşhircilik yaparak kadını rahatsız etmişti. Bunun üzerine kadın elindeki telefonuyla şahsı gizlice görüntüledikten sonra duraktan çıkarak çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istemişti. Kadının yardım istediği şahısların geldiğini gören duraktaki teşhirci kaçıp izini kaybettirmişti.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Polis merkezine giden kadın, yaşadığı olayı anlatıp görüntüleri göstererek şikayetçi olmuştu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsın Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) üye olmaktan dolayı polislikten ihraç edilen M.A. isimli şahıs olduğunu tespit etmişti. Polis ekipleri yaptığı çalışmalar neticesinde M.A.'yı iş yerinde gözaltına alarak polis merkezine götürmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen teşhirci, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TEKRAR GÖZALTINA ALINARAK TUTUKLANDI

Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli kontrol kararına yapılan itiraz üzerine, şüpheli şahıs dün tekrar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüs durağında bekleyen kadına cinsel organını gösteren FETÖ'den ihraç edilen eski polis tutuklanarak demir parmaklıkların arkasına yollandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otobüs durağında bekleyen kadına cinsel organını gösteren FETÖ'den ihraç edilen eski polis tutuklanarak demir parmaklıkların arkasına yollandı - Son Dakika
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