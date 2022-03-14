Otobüs durağında bekleyen siviller Rus bombalarının hedefi oldu - Son Dakika

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Brovary'da otobüs durağında bekleyen siviller, Rus ordusu tarafından yapılan bombardımanın hedefi oldu.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları devam ederken, çok sayıda sivil bombaların hedefi oldu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeyindeki Brovary'de bulunan Velika Dimerka ilçesinde otobüs durağında bekleyen siviller, Rus ordusu tarafından yapılan bombardımanın hedefi oldu. Duraktaki siviller patlamalar nedeniyle panik yaşarken, yere yatarak kendilerini korumaya çalıştı. Sivillerin söz konusu saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirilirken, bombardıman anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)