Otobüs durağında bekleyenlere yolculara otomobil çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Otobüs durağında bekleyenlere yolculara otomobil çarptı: 2 yaralı

Büyükçekmece'de otobüs durağında bekleyen 2 kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Büyükçekmece'de otobüs durağında bekleyen 2 kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Büyükçekmece- Beylikdüzü istikametinde otobüs durağında bekleyen 2 kişiye, otomobil çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ehliyetsiz olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Öte yandan kaza anı olay yerinden geçen bir aracın kamerasına da yansıdı. Görüntüde durağa yanaşan otobüse binmek isteyen 2 kişinin, bu sırada yoldan geçen otomobilin çarpması sonucu savrularak yaralanması yer alıyor.

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