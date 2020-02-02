Otobüs durağında en acı bekleyiş - Son Dakika
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Otobüs durağında en acı bekleyiş

7 saat önce

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında bir lise öğrencisi hayatını kaybetti.

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Aydın'da meydana gelen trafik kazasında bir lise öğrencisi hayatını kaybetti. Kızı gözlerinin önünde hayatını kaybeden anne, otobüs durağında uzun süre işlemlerin tamamlanmasını bekledi. Acılı anne, daha sonra polis ekipleri tarafından bir araca alındı.


Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kocasının görevi dolayısıyla Aydın'da oturan Mürüvvet Aygül, kızı Beyza ile yarıyıl tatilinde memleketi Bilecik'e gitti. Efeler Lisesinde okuyan kızı Beyza'nın yarın ders başı yapacak olması nedeniyle anne-kız sabah saatlerinde otobüsle Aydın'a geldi. Baba Ali Aygül de memleketten dönen eşi ile kızını karşılamak için otogara geldi. Mürüvvet ve kızı Beyza otobüsten inip Aydın- Muğla karayolunun Çine gidiş istikametindeki durağa geçmek istedi. Eşi ile kızını otogar önünde bekleyen Ali Aygül ailesine seslenince anne kız yoldan geri döndü. Bu sırada Aydın'dan Muğla istikametine seyretmekte olan 09 HG 824 plakalı Şakir Ç. yönetimindeki otomobil Beyza Aygül'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle 7-8 metre fırlayan Beyza, anne ve babasının gözleri önünde feci şekilde hayatını kaybetti. Yolun ortasında ölüp kalan kızının başında gözyaşı döken annenin yaşadığı zor anlar herkesi duygulandırdı.


Otobüs durağında uzun süre işlemlerin tamamlanmasını bekleyen acılı anne, daha sonra polis ekipleri tarafından bir araca alındı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yapılan incelemelerin ardından Beyza'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - AYDIN

Aydın, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:44 Kaynak: İHA
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