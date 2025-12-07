Otobüs durağında havaya ateş açtı, bir de arkadaşına kayıt aldırdı - Son Dakika
Yaşam

Otobüs durağında havaya ateş açtı, bir de arkadaşına kayıt aldırdı

Otobüs durağında havaya ateş açtı, bir de arkadaşına kayıt aldırdı
07.12.2025 17:30  Güncelleme: 17:47
Otobüs durağında havaya ateş açtı, bir de arkadaşına kayıt aldırdı
İstanbul Kağıthane'de otomobiliyle otobüs durağına giden bir kişi, havaya ateş açtı. O anları arkadaşına cep telefonuyla kamerasıyla kaydettiren şüpheli, ardından otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde otobüs durağında havaya ateş açan bir şahıs, o anları arkadaşına cep telefonuyla kamerasıyla kaydettirdi.

OTOBÜS DURAĞINDA HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olay, saat 15.30 sıralarında 4. Levent'teki İETT otobüslerinin bulunduğu peronlar bölgesinde meydana geldi. Otomobiliyle perona gelen bir kişi, belinden çıkardığı silahla havaya 2 el ateş etti.

Otobüs durağında havaya ateş açtı, arkadaşına cep telefonuyla kaydettirdi

ARKADAŞI O ANLAR KAYDETTİ

Yanındaki arkadaşı ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ateş eden şüpheli ve arkadaşı olayın ardından araca binerek uzaklaştı.

Otobüs durağında havaya ateş açtı, arkadaşına cep telefonuyla kaydettirdi

OTOBÜS ŞOFÖRÜ DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Peronda bulunan bir otobüs şoförü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip "Adamlar gündüz vakti silah sıktı, gidiyor" diyerek duruma tepki gösterdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 123456789 123456789:
    hayırlı tatiller ailene söyle donunu atletini ayarlasın iyi bir tatil gözüküyor sana 20 0 Yanıtla
  • Nurrahman KOÇAK Nurrahman KOÇAK:
    o silahi simdi monte eder emniyet sana 18 0 Yanıtla
  • Çengelköylü Çengelköylü:
    Sayın bakanım gereğini yapacaktır toplam alacağı ceza 4.5 yıl ayrıca para cezası teafiği tehlikeye düşürmek toplu ulaşım alanında silah kullanmaktan 6 yıl 220 bin tl para cezası yatacak ranzada yok yer yatağında yatacak 7 0 Yanıtla
  • Depechs Modes Depechs Modes:
    şaka gibi güpegündüz sokak ortasinda 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
