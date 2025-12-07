İstanbul'un Kağıthane ilçesinde otobüs durağında havaya ateş açan bir şahıs, o anları arkadaşına cep telefonuyla kamerasıyla kaydettirdi.
Olay, saat 15.30 sıralarında 4. Levent'teki İETT otobüslerinin bulunduğu peronlar bölgesinde meydana geldi. Otomobiliyle perona gelen bir kişi, belinden çıkardığı silahla havaya 2 el ateş etti.
Yanındaki arkadaşı ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ateş eden şüpheli ve arkadaşı olayın ardından araca binerek uzaklaştı.
Peronda bulunan bir otobüs şoförü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip "Adamlar gündüz vakti silah sıktı, gidiyor" diyerek duruma tepki gösterdi.
Son Dakika › Yaşam › Otobüs durağında havaya ateş açtı, bir de arkadaşına kayıt aldırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)