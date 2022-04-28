OTOBÜS DURAĞINDA İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI - Son Dakika
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OTOBÜS DURAĞINDA İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI

28.04.2022 21:15

ADANA'da, otobüs durağında karşılaşan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Fetih Z. ve Mert A. ile Nihat ve kardeşi Berat Ç. yaralandı.

ADANA'da, otobüs durağında karşılaşan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Fetih Z. ve Mert A. ile Nihat ve kardeşi Berat Ç. yaralandı. Polis, olaya karıştığı belirlenen bazı şüphelileri gözaltına aldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir otobüs durağında meydana geldi. Durakta karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken, olayda Fetih Z. ve Mert A. ile Nihat ve kardeşi Berat Ç., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli iki grubu ayırırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, olayla karıştığını tespit ettiği şüphelileri gözaltına aldı. (DHA)

OTOBÜS DURAĞINDA İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI
OTOBÜS DURAĞINDA İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI
OTOBÜS DURAĞINDA İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI
OTOBÜS DURAĞINDA İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI
OTOBÜS DURAĞINDA İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI

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Adana'da otobüs durağında bıçaklı kavga: 4 yaralı Adana'da otobüs durağında bıçaklı kavga: 4 yaralı İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOBÜS DURAĞINDA İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTOBÜS DURAĞINDA İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI - Son Dakika
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