Otobüs durağında yankesicilik yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın en işlek alışveriş merkezlerinden birinin önünde bir şahsın 400 TL'sini yankesicilik suretiyle çalan şüpheli, yakalanarak adliyeye sevk edildi.

4 Haziran Cuma günü müşteki C.Ç.'nin bir AVM önündeki otobüs duraklarında otobüse bindiği sırada 400 TL'sinin cebinden yankesicilik suretiyle çalınması olayı ile ilgili olarak Yan Dol Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren şahsın benzer suçlardan birçok kaydı bulunan Y.E.G. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli Y.E.G., 5 Haziran Cumartesi günü yakalandı. Olayla ilgili olarak emniyet ekiplerince yakalanan şüpheli Y.E.G. 6 Haziran Pazar günü mevcutlu olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ANTALYA