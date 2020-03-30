Otobüs durağındaki dezenfektanların çalındığı iddiası - Son Dakika

Tokat'ın Niksar ilçesinde otobüs durağında bulunan dezenfektanların çalındığı iddia edildi.

Niksar Belediyesi tarafından bir süre önce kentteki birçok otobüs durağına dezenfektanlar yerleştirildi.

Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Halkımızın sağlığı için ilçemizin dört bir yanında bulunan duraklara yerleştirdiğimiz el dezenfektanları teker teker kayboluyor." dedi.

Vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen Özcan, "Bu konuyla alakalı gerekli şikayetler yapılmış olup, halkımızı el dezenfektanlarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu hizmetler ailemiz ve evlatlarımızın sağlığı için." dedi.