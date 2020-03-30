Son Dakika › Güncel › Otobüs durağındaki dezenfektanların çalındığı iddiası - Son Dakika
Otobüs durağındaki dezenfektanların çalındığı iddiası
6 saat önce
Tokat'ın Niksar ilçesinde otobüs durağında bulunan dezenfektanların çalındığı iddia edildi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde otobüs durağında bulunan dezenfektanların çalındığı iddia edildi.
Niksar Belediyesi tarafından bir süre önce kentteki birçok otobüs durağına dezenfektanlar yerleştirildi.
Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Halkımızın sağlığı için ilçemizin dört bir yanında bulunan duraklara yerleştirdiğimiz el dezenfektanları teker teker kayboluyor." dedi.
Vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen Özcan, "Bu konuyla alakalı gerekli şikayetler yapılmış olup, halkımızı el dezenfektanlarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu hizmetler ailemiz ve evlatlarımızın sağlığı için." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:46 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi