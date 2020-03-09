Otobüs durağındaki şüpheli paket fünyeyle patlatıldı - Son Dakika
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Otobüs durağındaki şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

6 saat önce

ŞANLIURFA Emniyet Müdürlüğü'ne yakın noktadaki otobüs durağına bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı.

Otobüs durağındaki şüpheli paket fünyeyle patlatıldı, System.String[]

ŞANLIURFA Emniyet Müdürlüğü'ne yakın noktadaki otobüs durağına bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı. Paketin boş olduğu anlaşıldı.

Olay, öğleden sonra Emniyet Müdürlüğü'ne yakın noktada bulunan Devlet Su İşler Bölge Müdürlüğü önündeki otobüs durağında meydana geldi. Durakta bırakılan bir kutuyu görenler bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. Bomba imha uzmanı da önlemlerin alınmasının ardından kutuyu fünyeyle kontrollü olarak patlattı. Parçalanan kutunun boş olduğu anlaşılınca, yol yeniden ulaşıma açıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:34 Kaynak: DHA
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