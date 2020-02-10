Otobüs durağındakilere çarpan sanık asli kusurlu çıktı - Son Dakika

Küçükçekmece'de alkollü kullandığı araçla otobüs durağında bekleyenlere çarparak bir kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan Fatih Sezer'le ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, sanığın asli kusurlu olduğu belirtildi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatih Sezer ile taraf avukatları katıldı. Olayda hayatını kaybeden Begüm Kartal'ın annesi Melek Kartal ile babası Haluk Kartal da hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını söyledi.

Trafik ve Kaza İnceleme Uzmanı olan bir bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, alkol seviyesi 1,42 olan sanığın alkollü şekilde araç kullanarak yan yola giriş yaparken hızını düşürmediğine yer verildi.

Sanık Sezer'in önündeki araca çarpmamak için sağ şeridi kontrol etmeden ani bir şekilde bu şeride geçiş yaparak, yolun sağında duran araca çarptığı ve araç hakimiyetini kaybettiği aktarılan raporda, aracın daha sonra otobüs durağında bekleyen vatandaşlarla kaldırımda yürüyenlere çarptığı anlatıldı.

Raporda, sanık Fatih Sezer'in asli kusurlu bulunduğu, maktuller Begüm Kartal ve Yusuf Çalışıcı, müştekiler Mustafa Dolaş, Hanife Nur Toso, Miktat Ayaydın, Muhammed Hamza Kocabaş, Sabire Enç, Salahattin Çalışıcı, Türkan Çalışıcı, Sevim Akbaş ve Sinan Kaylesiz'in olayda kusursuz oldukları kaydedildi.

Duruşmada söz alan müşteki Sinan Kaylesiz, olay günü otobüs durağında otobüs beklediğini ifade ederek, "Sanığa ait aracın savrularak geldiğini gördük. Selahattin Çalışıcı'nın oğlu Yusuf'u kucağıma aldığım gibi kaçmaya çalıştım. Ancak araç bize çarptı. Yaralandım, şikayetçiyim." dedi.

Bir diğer müşteki Mustafa Dolaş da olay günü usulüne uygun bir şekilde aracını park etmiş vaziyette durduğunu belirterek, "Durağın cep kısmındaydım. Birden çarpma oldu, savruldum. Sol arka tekerimin koptuğunu gördüm. Ben kazada yaralanmadım. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Sanık Fatih Sezer'in avukatı, bilirkişi raporunu kabul etmediklerini ve müvekkilinin tali kusurlu olduğunu düşündüğünü belirterek, yeniden bilirkişi raporu alınmasını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Fatih Sezer'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilerek, kusur durumunun tespiti açısından bilirkişi raporu düzenlenmesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de 21 Temmuz'da meydana gelen kazada sanık Fatih Sezer'in, kullandığı araçla D-100 kara yolu Beşyol mevkisinde yan yola saptığı sırada bir araca çarptığı belirtildi. Sezer'in aracının çarpmanın etkisiyle geri giderek metrobüs köprüsünün yanındaki otobüs durağında bekleyenlere çarptığı kaydediliyor.

Begüm Kartal'ın vefat ettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilen iddianamede, sanık Sezer'in 1,42 promil alkollü olduğu vurgulandı.

İddianamede, sanığın "bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmak" suçundan 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.