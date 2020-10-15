Otobüs duraklarına park eden sürücüler yandı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yoğun şikayet edilen şehir içi otobüs duraklarına hatalı parkları affetmedi. Ekipler denetimde çok sayıda araca ceza yazdılar.

Düzce kent merkezlerindeki otobüs duraklarına yapılan hatalı parklarla ilgili olarak vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri harekete geçti. Uygulama yapan Polisler, yoğun şikayet konusu olan Şakuş otobüs durağının bulunduğu bölgede 18 araca otobüs durağına park etmekten ceza yazdı. Yapılan tüm çalışmalara rağmen sahibine ulaşılamayan iki araç ise çekici ile yediemin otoparkına çekildi.

Yetkililer; otobüsler duraklara yanaşmasını engelleyen, yolcularında tepki gösterdiği sürücülere karşı denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirttiler. - DÜZCE