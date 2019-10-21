Son Dakika Haberleri: Otobüs duraklarında "yankesicilik" yaptığı iddiası
Son Dakika Güncel Otobüs duraklarında 'yankesicilik' yaptığı iddiası

Otobüs duraklarında "yankesicilik" yaptığı iddiası

2 saat önce

Gaziantep'te "yankesicilik" yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Otobüs duraklarında

Gaziantep'te "yankesicilik" yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Şahinbey ilçesine bağlı Hürriyet Caddesi'nde bulunan otobüs duraklarında meydana gelen yankesicilik yöntemiyle hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 17 Mayıs, 2 ve 5 Ekim tarihlerinde meydana gelen 3 hırsızlık olayının şüphelisi olarak da aranan ve benzer suçlardan 9 kaydı bulunan bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adres sormak için kamyondan inen sürücü hayatını kaybetti
Son Dakika: Kamu bankalarından reel sektöre yeni kredi destek paketi geliyor Bahçeli'nin ihraç ettiği Yusuf Halaçoğlu'na gönderdiği hediyeye Halaçoğlu'ndan "Böcek" göndermesi Batmanlı çiftçi, ABD'li tarım aletleri devi John Deere'ye karşı açtığı davadan zaferle çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 12:05:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otobüs duraklarında "yankesicilik" yaptığı iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]