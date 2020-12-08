Otobüs firmaları destek bekliyor - Son Dakika

Otobüs firmaları destek bekliyor

08.12.2020 23:11
Otobüs firmaları destek bekliyor, System.String[]

Korona virüs pandemisinin çıktığı günden bu yana kısıtlamalarla çalışan şehirlerarası otobüs işletmeleri, hükümetten destek bekliyor.

Korona virüs pandemisinin çıktığı günden bu yana kısıtlamalarla çalışan şehirlerarası otobüs işletmeleri, hükümetten destek bekliyor.

Seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından tekrar hareketli günlerin yaşandığı Van Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden yolculuklar, korona virüs tedbirleri altında gerçekleştiriliyor. Mart ayı itibariyle getirilen kısıtlamalara uyan şehirlerarası otobüs işletmeleri, haziran ayı itibariyle başlayan normalleşmeye rağmen kısıtlamalarla devam ettiklerini ifade ettiler. Korona virüs ile mücadele kapsamında her türlü önlemi alan karayolu yolcu taşımacılığının havayolu yolcu taşımacılığına tanınan imkanlardan yararlanmadığını ifade eden Van Gölü Turizm Yetkilisi Akay Aytürk, " Türkiye'nin hemen hemen her yerine yolcu taşıyan karayolu yolcu taşımacılığı, ne yazık ki beklenen desteği görmüyor. Bizler kısıtlamaların başladığı günden bu yana yarı kapasite ile çalışıp, koltuklarda 2+1 uygulamasına geçtik. Şu anda havayolu ile karayolu yolcu taşımacılığı arasındaki fark, uçurum boyutunda. Eğer karayolundaki otobüs, kapasitesini yüzde 50 indiriyorsa uçakların da bunu yapması lazım. Pandemi döneminde seyahat eden vatandaşlarımızın sağlığını düşünmemiz lazım. Maalesef uçakta isim soy isim farkı gözetmeksiniz herkes yan yana oturabiliyor. Ama otobüslerde aynı soyadını taşıması lazım. Bunun yanında uçaklara yakıt indirimi sağlanırken bizlere böyle bir imkan sunulmadı. Bizler kapasitemizi yüzde 50'ye indirdiğimiz için çok büyük zarar ediyoruz. Bu anlamda havayolu taşımacılığına sağlanan imkanların karayolu taşımacılığı sektöründeki firmalara da sağlanmasını istiyoruz" dedi.

Vatandaşlara en rahat ve en güvenilir hizmeti sunmak için otobüslerin sürekli dezenfekte edildiğini dile getiren Aytürk, "Korona virüs ile mücadele kapsamında araçlarımız seferden döndükten hemen sonra servise gider. Orada yıkaması yapıldıktan sonra görevli arkadaşlar tarafından otobüslerimizin içi dezenfekte edilir ve sefere hazır hale getirilir. Ayrıca yolculuk esnasında otobüslerimizde sürekli dezenfektanlar bulunup, maskesiz kimsenin yolculuk yapmasına müsaade edilmiyor" ifadelerini kullandı.

İnsanların mecbur kalmadıkça seyahat etmediklerinin altını çizen Aytürk, "İnsanlar tedirgin olduğu için mecbur kalmadıkça seyahat etme riskini göze almıyor. Şu anda fazla bir rağbet yok. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı yolcu sayısında çok fazla düşüş yaşandığı için bizler de tüm firmalar olarak hafta sonu otobüslerimizi çıkarmıyoruz. Hafta sonu seyahatlerini iptal ettik" diye konuştu.

Karayolu ile yolcu taşıma sektörünün ülkeye kattığı katma değerin yüksek olduğuna vurgu yapan Aytürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Van'dan İstanbul'a hareket eden bir yolcu otobüsü; gittiği şehirde, geçtiği kasabada, mola verdiği tesislerde, durduğu yerlerdeki taksicisinden yazıhanede çalışan insanlara kadar hesaplandığında 10 bin kişiye tekabül ediyor. Yani katma değeri, istihdamı, sermayesini hesapladığımızda bütçenin iyi bir dilimini bizler karşılıyoruz. Bu nedenden dolayı bu sektörün, pandemi döneminde desteklenmesi gerektiğine inanıyorum." - VAN

Otobüs firmaları destek bekliyor
Otobüs firmaları destek bekliyor
Otobüs firmaları destek bekliyor

Şehirler Arası Otobüs, Koronavirüs, Otobüs, Van, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Otobüs firmaları destek bekliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Borussia Dortmund, deplasmanda Zenit'i 2-1 mağlup etti Canlı yayında fenalaşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastaneye kaldırıldı Koronavirüs tedavisi gören belde belediye başkanı, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti 20 yaşındaki genç, kavga ettiği yaşlı adamın başını taşla ezerek öldürdü Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Trump, S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım öngören bütçe tasarısını veto edecek Koronavirüs endişesi artan Bodrumlular isyan etti: Gelmeyin, oturun yerinizde Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı
Ezber bozan araştırma: Koronavirüsün belirtileri 6 haftadan fazla sürebiliyor Ezber bozan araştırma: Koronavirüsün belirtileri 6 haftadan fazla sürebiliyor         
23:06
Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'la verdiği pozları Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'la verdiği pozları "Seninle karantina" notuyla paylaştı         
22:49
Almanya'nın AB zirvesinde Türkiye yaptırımlarına karşı çıkması istifa getirdi Almanya'nın AB zirvesinde Türkiye yaptırımlarına karşı çıkması istifa getirdi         
22:00
Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılan üçüncü isim oldu Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor 2021'e yarışmacı olarak katılan üçüncü isim oldu         
21:09
Bakan Koca, 4 ilimizi uyardı: Sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor Bakan Koca, 4 ilimizi uyardı: Sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor         
20:37
Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı         
19:53
Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor         
18:34
Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce Çarpıyormuş gibi yaparak kadınları taciz etti, dövülünce "Kafam yerinde değildi" dedi         
16:36
Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim         
13:33
Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı Maske ve mesafe kurallarına uymayan 3 polise ceza yazdıran Vali, ödemeyi de kendisi yaptı         
12:31
Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi Şehit babası vergi borcu yüzünden hapse girdi! Valilik'ten açıklama gecikmedi         
12:01
Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor         
11:29
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı Çin aşısı için gönüllü olmuştu! Prof. Dr. Özkan kendisinde görülen yan etkiyi ilk kez açıkladı         
10:05
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 23:22:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otobüs firmaları destek bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei