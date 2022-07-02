Otobüs firmaları yoğunluktan rezervasyon almıyor - Son Dakika
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Otobüs firmaları yoğunluktan rezervasyon almıyor

02.07.2022 13:51

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, otobüs firmalarının Kurban Bayramı biletlerinin tükendiğini belirterek, konulan ek seferlerin bilet satışlarına da başladıklarını söyledi.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, otobüs firmalarının Kurban Bayramı biletlerinin tükendiğini belirterek, konulan ek seferlerin bilet satışlarına da başladıklarını söyledi.

TOFED Genel Başkanı Birol Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da Kurban Bayramı öncesinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yoğun talep olduğunu belirtti.

Bayram tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından vatandaşların biletlere yöneldiğini kaydeden Özcan, "Vatandaşlar bayramda tatillerini memleketlerinde geçirmek istiyor. Bu durum biletlere olan talebin artmasını sağladı." dedi.

Özcan, "Seferlerimiz son 10 gündür 1300 ile 1350 sefer arasında. Kurban Bayramı'yla birlikte sefer sayımız artmaya başladı. Bugün 1400'den fazla sefer yaptık. Yarından itibaren otobüs sefer sayımızın artarak Kurban Bayramı'nda 2 bin sefere ulaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Sefer sayılarının kendileri için iyi olduğuna dikkati çeken Özcan, kent otogarında bayram yoğunluğunun başladığını vurguladı.

"Hiçbir yolcumuzu İstanbul'da bırakmayacağız"

Otobüs firmalarının bayram tatili biletlerinin tükendiğini dile getiren Özcan, "Ek sefer otobüs bileti satışlarına da başladık. Şehirlere ve yolculara göre ek seferlerimizi ayarlıyoruz. Kurban Bayramı'nda hiçbir yolcumuzu İstanbul'da bırakmayacağız. Ayrıca bilet rezervasyonu işini de kaldırdık." ifadelerini kullandı.

Özcan, bilet fiyatlarının azalması için mazot ile bilette vergi indirimi talep ettiklerini, maliyetler daha da aşağıya çekilirse böylece yolcu sayılarının artacağını belirtti.

Vatandaşların bayram biletlerini firmalardan alması çağrısında bulanan Özcan, "Vatandaşlar, otogardaki otobüsler ve firmalar ile seyahat etsinler. Otogar dışındaki korsan taşımacılıkla seyahat etmesinler. Çünkü otogarda bulanan şoförler tecrübeli ve denetimli şoförler." değerlendirmesini yaptı.

"İlave servisler için hazırlıklar tamamlandı"

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda firma yöneticisi olan Alaattin Çendik ise Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla sefer ve yolcu sayılarının arttığını söyledi.

Çendik, "Firmaların bayram için satışta olan biletleri tükendi. İlave servisler için hazırlıklar tamamlandı, bilet satışlarına başladık. Dokuz günlük bayram tatili bizim için çok iyi oldu. Okulların kapanması, turizm sektörünün açılması seferlerimizi artırdı." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otobüs firmaları yoğunluktan rezervasyon almıyor - Son Dakika

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