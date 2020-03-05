Otobüs firmasından koronavirüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otobüs firmasından koronavirüs önlemi - Son Dakika

Otobüs firmasından koronavirüs önlemi

7 saat önce

ÇİN'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle Tokat'ın Erbaa ilçesinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan özel bir otobüs firması yolcuları için koronavirüs broşürü bastırıp her yolculuk öncesi araçları dezenfekte etmeye başladı.

Otobüs firmasından koronavirüs önlemi, System.String[]

ÇİN'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle Tokat'ın Erbaa ilçesinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan özel bir otobüs firması yolcuları için koronavirüs broşürü bastırıp her yolculuk öncesi araçları dezenfekte etmeye başladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, İran, Irak gibi komşu ülkelerde de ölümlere sebep olan koronavirüs sebebiyle Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir otobüs firması araçlarında dezenfeksiyon çalışması başlattı. İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Antalya gibi birçok ile yolcu taşıyan firma, yolcularını koronavirüse karşı bilgilendirmek için broşür hazırladı. Firmaya ait otobüsler 1 Mart itibariyle özel kıyafetler giyen görevlileri tarafından dezenfekte edilmeye başlandı. Yolcu koltukları, koltukların arka ve alt kısımları, düğmeler, yolcu tutamakları, cam kenarları, havalandırma kapakları ve bagaj bölümü virüse karşı özel bir dezenfekte sıvısı ile temizleniyor. Temizlenen otobüslere hareket saatine kadar şoför ve muavini dışında kimsenin binmesine müsaade edilmiyor.

Yaptıkları iş gereği risk grubunda bulunduklarını ifade eden otobüs firmasının yönetim kurulu başkanı Ulvi Uslu "Virüslere karşı önlem alabilmek için Mart ayının başından itibaren araçlarımızı genel temizlikten sonra Sağlık Bakanlığı onaylı temizlik malzemeleriyle, hijyen malzemeleriyle koronavirüs ve türevi olan salgınlara karşı düzenli bir şekilde dezenfekte işlemlerinden geçiriyoruz. Bu işlemi yapmadığımız bir aracı yola göndermiyoruz. Yolcu almasına izin vermiyoruz. Aynı zamanda dediğim tarihten itibaren bizimle seyahat eden yolcularımızı, konuklarımızı, bilgilendirmek için el broşürleri bastırdık. Sadece araç içerisinde değil genel yaşam tarzlarında da ne gibi önlemler alabileceği konusunda sosyal sorumluluk ilkesi gereği bilgilendirme yapıyoruz. Amacımız insan sağlığını ön plana çıkarmak" dedi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Erbaa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:45 Kaynak: DHA
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