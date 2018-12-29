Otobüs, Gemi, Metro Ve Tramvay Seferleri Uzatıldı

Bazı otobüs hatları 02.05'e, metro ve tramvay seferleri 01.20'ye kadar uzatılırken, Alsancak'tan Karşıyaka'ya son vapur saati 03.00 olarak belirlendi. Karşıyaka Tramvayı için 02.20 ve 03.30'de ek seferler konuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yılın son gecesi için toplu ulaşımda ek sefer düzenlemesine gitti. Yılbaşı gecesini "dışarıda" geçirecek İzmirliler için ulaşım seferleri sıklaştırıldı.

31 Aralık 2018 akşamı, metro bağlantılı çalışan ve ana arterlerde sefer yapan bazı otobüs hatlarında son sefer saatleri 01.45 ve 02.05'e kadar uzatıldı. Ayrıca 24.00 ile 06.00 saatleri arasında çalışan910 numaralı Gaziemir-Konak, 920 numaralı Çiğli-Konak, 930 numaralı Bornova-Konak, 940 numaralı Buca-Konak, 950 numaralı Balçova-Konak hatlarında gece seferleri devam edecek. Bu hatlarda30 dakika ara ile Konak Bahribaba otobüs peronlarından servis yapılacak. Resmi tatil olan 1 Ocak 2019 Salı günü ise "Pazar günü sefer saatleri" uygulanacak.

İZDENİZ 03.00'E KADAR ÇALIŞACAK

Yılbaşı gecesi seferlerini sıklaştıran İZDENİZ ise iskelelerde bulunduracağı yedek gemilerle oluşabilecek yoğunluğa karşı önlemlerini aldı. İZDENİZ ayrıca gece saatlerinde İzmirliler'in ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Karşıyaka İskele'den 23.15, 00.45, 01.45, 02.45 saatlerinde Alsancak'a,Alsancak İskelesi'nden de 23.30, 01.00, 02.00 ve 03.00 saatlerinde Karşıyaka İskelesi'ne ek sefer koydu.

METRO VE TRAMVAYDA SON SEFER 01.20'DE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 31 Aralık Pazartesi gecesi için metro ve tramvay seferlerini01.20'ye kadar uzatırken, Karşıyaka tramvayı için 02.20 ve 03.20'de Karşıyaka İskele'den vapur seferleriyle bağlantılı 2 ek sefer yapılacağı bildirildi.

İzmir Metrosu 06.00 – 07.00 ve 20.00 ile 01.20 saatleri arasında 7.5, 07.00 ile 09.00 saatleri arasında 3.5, 09.00 ile 20.00 saatleri arasında ise 4 dakikada bir sefer yapacak.

Konak Tramvayı 06.00 ile 07.00 ve 20.00 ile 01.20 saatleri arasında 7.5, 07.00 ile 20.00 saatleri arasında 6 dakika arayla hizmet verecek. Karşıyaka Tramvayı ise 06.00 ile 01.20 saatleri arasında 10 dakika arayla yolcu taşıyacak.