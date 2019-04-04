Son Dakika Haberleri: Otobüs, Hafif Ticari Araca Çarptı; 4 Çocuk Yaralandı

Otobüs, Hafif Ticari Araca Çarptı; 4 Çocuk Yaralandı

1 saat önce

BURSA'da belediye otobüsünün arkadan çarptığı hafif ticari araçtaki 4 çocuk yaralandı.

Otobüs, Hafif Ticari Araca Çarptı; 4 Çocuk Yaralandı, System.String[]
BURSA'da belediye otobüsünün arkadan çarptığı hafif ticari araçtaki 4 çocuk yaralandı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi İncirli Caddesi'nde meydana geldi. Büyükşehir belediyesine ait Aykut Torgay (39) yönetimindeki 16 TAT 71 plakalı otobüs, önünde giden Sezgin Topçubaşı (44) yönetimindeki 14 NC 275 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, kaldırıma çarparak durabildi. Kazada, hafif ticari araçtaki A.T., H.T., M.A.T. ve G.T. isimli çocuklar hafif yaralandı. Çocuklar, çağırılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan cadde, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:01 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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