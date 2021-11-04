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Otobüs ile çarpışan otomobil kanala uçtu: Vatandaşlar suda sürüklenen ruhsat için seferber oldu - Son Dakika

Otobüs ile çarpışan otomobil kanala uçtu: Vatandaşlar suda sürüklenen ruhsat için seferber oldu

04.11.2021 16:28
Otobüs ile çarpışan otomobil kanala uçtu: Vatandaşlar suda sürüklenen ruhsat için seferber oldu

Antalya'da, otobüs ile çarpışması sonucu su kanalına uçan otomobildeki kadın yaralandı.

Antalya'da, otobüs ile çarpışması sonucu su kanalına uçan otomobildeki kadın yaralandı. Kaza sonrası aracın ruhsatının suda sürüklendiğini gören iki vatandaş, cüzdanı almak için adeta seferber oldu. Vatandaşlar 5 metre derinlikteki kanala iple inerek ruhsatı alıp, polise teslim etti.

Kaza, Kepez İlçesi Ayhanoğlu Mahallesi Düden Caddesi üzerinde saat 14.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Şehit Musa Özkan Caddesi üzerinden şehir merkezine doğru hareket halinde bulunan Hülya Y., kontrolündeki 07 AIC 637 plakalı otomobil, Düden Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Murat İ., kontrolündeki 07 SN 511 plakalı otobüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, demir korkulukları kırıp cadde üzerindeki su kanalına uçtu.

Sürü hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Hülya Y., yaralandı. Yaralı kadın itfaiye ve vatandaşlar tarafından kanal içerisine uçan araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın özel hastaneye kaldırıldı.

Ruhsat için seferber oldular

Öte yandan otomobilin ruhsatının araçtan fırlayarak su kanalında sürüklendiğini gören iki vatandaş yaklaşık 5 metrelik kanala inerek ruhsatı aldı. Ruhsat trafik polislerine teslim edilirken, vatandaşların bu davranışı büyük takdir topladı. Bir başka vatandaş ise aracın vurması ile kanala savrulan demir bariyerlerin kanal içerisinde kalmasını istemeyerek vinç ile yukarı çekilmesini sağladı.

"İkimiz de duramadık"

Kanala uçan otomobil ise olay yerine gelen vinç yardımı ile yukarı çekildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anlarını anlatan otobüs şoförü Murat İnan, "Bayan çok süratli geldi. İkimizde duramadık. Çarpıştık. Ben hastane tarafından geliyorduk. Araçta bir kişi vardı. Görünürde yarası yoktu" dedi.

Aracın ruhsatını kanaldan alan, "İnsanlık görevimizi yaptık. Her insan bunu yapar. Kazayı balkon gördük. İçimiz gitti. Koşa koşa geldim. Allah'a şükür bir kötü durumu yok" diye konuştu. - ANTALYA

Otobüs ile çarpışan otomobil kanala uçtu: Vatandaşlar suda sürüklenen ruhsat için seferber oldu
Otobüs ile çarpışan otomobil kanala uçtu: Vatandaşlar suda sürüklenen ruhsat için seferber oldu
Otobüs ile çarpışan otomobil kanala uçtu: Vatandaşlar suda sürüklenen ruhsat için seferber oldu
Otobüs ile çarpışan otomobil kanala uçtu: Vatandaşlar suda sürüklenen ruhsat için seferber oldu
Otobüs ile çarpışan otomobil kanala uçtu: Vatandaşlar suda sürüklenen ruhsat için seferber oldu
Otobüs ile çarpışan otomobil kanala uçtu: Vatandaşlar suda sürüklenen ruhsat için seferber oldu
Otobüs ile çarpışan otomobil kanala uçtu: Vatandaşlar suda sürüklenen ruhsat için seferber oldu
Otobüs ile çarpışan otomobil kanala uçtu: Vatandaşlar suda sürüklenen ruhsat için seferber oldu
Otobüs ile çarpışan otomobil kanala uçtu: Vatandaşlar suda sürüklenen ruhsat için seferber oldu
Otobüs ile çarpışan otomobil kanala uçtu: Vatandaşlar suda sürüklenen ruhsat için seferber oldu
Otobüs ile çarpışan otomobil kanala uçtu: Vatandaşlar suda sürüklenen ruhsat için seferber oldu
Otobüs ile çarpışan otomobil kanala uçtu: Vatandaşlar suda sürüklenen ruhsat için seferber oldu
Otobüs ile çarpışan otomobil kanala uçtu: Vatandaşlar suda sürüklenen ruhsat için seferber oldu
Otobüs ile çarpışan otomobil kanala uçtu: Vatandaşlar suda sürüklenen ruhsat için seferber oldu
Otobüs ile çarpışan otomobil kanala uçtu: Vatandaşlar suda sürüklenen ruhsat için seferber oldu
Otobüs ile çarpışan otomobil kanala uçtu: Vatandaşlar suda sürüklenen ruhsat için seferber oldu
Otobüs ile çarpışan otomobil kanala uçtu: Vatandaşlar suda sürüklenen ruhsat için seferber oldu

Otomobil, Antalya, Kepez, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otobüs ile çarpışan otomobil kanala uçtu: Vatandaşlar suda sürüklenen ruhsat için seferber oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otobüs ile çarpışan otomobil kanala uçtu: Vatandaşlar suda sürüklenen ruhsat için seferber oldu - Son Dakika
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