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Otobüs ile çarpışan otomobildeki öğretmen ağır yaralandı - Son Dakika

Otobüs ile çarpışan otomobildeki öğretmen ağır yaralandı

19.01.2022 17:21
Otobüs ile çarpışan otomobildeki öğretmen ağır yaralandı

Eskişehir'de otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, öğretmen olduğu öğrenilen kişi ağır yaralandı.

Eskişehir'de otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, öğretmen olduğu öğrenilen kişi ağır yaralandı.

Kaza, Eskişehir ile Uludere Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eğriöz Mahallesi'ne setir halinde olan Yasin Ö., idaresindeki 26 BE 566 plakalı Eskişehir Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü ile karşı istikametten gelen Abdullah Y., yönetimindeki 26 FS 578 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 26 FS 578 plakalı otomobil sürücüsü Abdullah Y., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada yaralanan Abdullah Y.'nin Eskişehir İmam Hatip Lisesi'nde okul müdürü olarak görev yaptığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde meydana gelen kırıklardan dolayı hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Otobüs sürücüsü Yasin Ö., ifadesinin ardından serbest bırakılırken olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Otobüs ile çarpışan otomobildeki öğretmen ağır yaralandı

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Eskişehir, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otobüs ile çarpışan otomobildeki öğretmen ağır yaralandı - Son Dakika


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