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Otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, kızı yaralandı - Son Dakika

Otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, kızı yaralandı

31.01.2022 11:42
Otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, kızı yaralandı

KIRIKKALE'de karda kayarak otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mikail Ünlü (45) hayatını kaybetti, 8 yaşındaki kızı yaralandı.

KIRIKKALE'de karda kayarak otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mikail Ünlü (45) hayatını kaybetti, 8 yaşındaki kızı yaralandı.

Kaza, saat 08.15 sıralarında Kırıkkale- Ankara karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Mikail Ünlü yönetimindeki 06 BRY 031 plakalı otomobil, karla kaplı yolda otomobilin kayması sonucu kontrolden çıkarak aynı yönde giden H.K.'nİn kullandığı 61 BE 031 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mikail Ünlü ile yanında bulunan kızı Neva Ünlü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan Mikail Ünlü, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Neva'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, kızı yaralandı
Otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, kızı yaralandı
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Kırıkkale, Otomobil, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, kızı yaralandı - Son Dakika
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