Otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan hafif ticari araçtaki karı koca hayatını kaybetti.

Kaza, Afyonkarahisar - Konya yolu Atakent kavşağında meydana geldi. Sait Açıkgöz (56) idaresindeki 42 UB 454 plakalı hafif ticari araç kavşaktan karayoluna çıktığı esnada, Konya yönüne giden Rıdvan Turan (45) yönetimindeki 34 CDT 423 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Sait Açıkgöz ile eşi Emine Açıkgöz olay yerinde hayatını kaybetti. Yolcu otobüsü şöförü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)