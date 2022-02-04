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Son dakika haber! Konya'da feci kaza... Yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haber! Konya'da feci kaza... Yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı anlar kamerada

04.02.2022 11:29

Son dakika haberine göre Konya'da feci kaza... Yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı anlar kamerada Konya'nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Konya'da feci kaza... Yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı anlar kamerada

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Ereğli ilçesi Türkmen Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Konya istikametine seyir halinde olan Hüseyin Ş. idaresindeki 34 DVT 88 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü ile kontrolsüz şekilde ana yola çıkan Cahit E. idaresindeki 33 CUB 99 plakalı kamyon, kavşakta çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza otobüste bulunan ve yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ana yoldan gelen otobüs ile yola çıkan kamyonun çarpışması yer alıyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haber! Konya'da feci kaza... Yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı anlar kamerada
Son dakika haber! Konya'da feci kaza... Yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı anlar kamerada
Son dakika haber! Konya'da feci kaza... Yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı anlar kamerada
Son dakika haber! Konya'da feci kaza... Yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı anlar kamerada
Son dakika haber! Konya'da feci kaza... Yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı anlar kamerada
Son dakika haber! Konya'da feci kaza... Yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı anlar kamerada
Son dakika haber! Konya'da feci kaza... Yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı anlar kamerada
Son dakika haber! Konya'da feci kaza... Yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı anlar kamerada
Son dakika haber! Konya'da feci kaza... Yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı anlar kamerada
Son dakika haber! Konya'da feci kaza... Yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı anlar kamerada
Son dakika haber! Konya'da feci kaza... Yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı anlar kamerada
Son dakika haber! Konya'da feci kaza... Yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı anlar kamerada

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Ereğli, Konya, Adana, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Konya'da feci kaza... Yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Konya'da feci kaza... Yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı anlar kamerada - Son Dakika
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