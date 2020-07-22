Otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Yolcular, firmaya ait başka bir otobüsle yola devam etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu

Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti

Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu