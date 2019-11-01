Otobüs ile otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı

Denizli'de otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, kaza, Denizli-Pamukkale karayolu üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan kazada Andaç Demiroz idaresindeki 20 ACA 043 plakalı otomobil karşı yönden gelen Kadir Kalaman yönetimindeki 34 DRK 61 plakalı otobüs ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Demiröz ile birlikte araç içerisinde bulunan Recep Erdal yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar ardından 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.



Kaza sonrası soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ