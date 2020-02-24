Otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

52 dakika önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Marmaris'ten Hatay'a giden Mehmet Sönmez yönetimindeki HAS Turizm firmasına ait 34 TD 3749 plakalı yolcu otobüsü, Medet Mahallesi yakınlarında Kale istikametine giden Osman Güven'in (52) kullandığı 48 L 4091 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Güldane Güven (52) ile annesi Fatma Cabbar'ın (78) hayatını kaybettiğini belirledi. Durumları ağır olan otomobil sürücüsü Osman Güven ile oğlu Engin Güven (23), ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman Güven müdahaleye rağmen yaşımını yitirdi.

Kazada hayatını kaybedenler, olay yerindeki incelemenin ardından Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Denizli, Tavas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:47 Kaynak: AA
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