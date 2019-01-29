Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
24 dakika önce
DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.
DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Bozkurt ilçesi girişinde, Akıllı Kavşak'ta meydana geldi. Bozkurt'tan Çardak yönüne giden Hayati Telli (43) yönetimindeki 06 BGL 657 plakalı otomobil, kavşaktaki bir dinlenme tesislerinden karayoluna çıkan Isparta Petrol Turizm'e ait Hüseyin Erdemir (46) yönetimindeki 32 PT 163 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Hayati Telli, yanındaki eşi Nihal (40) ve oğlu Mevlüt Telli (12) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
- Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:36 Kaynak: DHA
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