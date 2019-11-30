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Otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

6 saat önce

Denizli'de otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 7 kişi yaralandı.

Otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı, System.String[]

Denizli'de otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 7 kişi yaralandı. Kaza anında otobüsün boş olması ise olası bir faciayı engelledi.


Edinilen bilgilere göre, kaza, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Uğur Murcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşayan kazada, Çağrıhan Danışman idaresindeki 20 BV 894 plakalı otomobil ile Ayhan Işık Köse idaresindeki 20 BLD 59 plakalı otobüs ışıklı kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan otobüs kaldırımdaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada, her iki araçta bulunan her iki araç sürücüsü ile birlikte Mustafa Demirkundak, Ahmet Çelik, Gamze Demirkundak, İsmail Kabakçı ve Ömer Görkem Cankur yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobildeki yaralılar ekipler gelene kadar araçlar içinden çıkarılırken, ardından bölgeye gelen ambulanslar ile Servergazi Devlet, Denizli Devlet ve Pamukkale Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldılar. Yaralılardan Mustafa Demirkundak'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.


Kaza sonrası büyük panik yaşanırken, kazaya karışan yolcu otobüsünün dolu olmaması ise olası bir faciayı engelledi.


Kaza sonrası polis tarafından soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:36 Kaynak: İHA
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