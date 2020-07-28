Otobüs ile traktör çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Horasan Ağrı- Kars Çevre yolu seyreden 34 GL 0893 plakalı otobüs ile 21 TJ 219 plakalı saman yüklü traktör, Kars Erzurum Ağrı Çevreyolu Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Otobüs orta refüje çıkan traktör ise yola devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Horasan Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaralarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 06:03

Kaynak: İHA

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