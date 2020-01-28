Otobüs işletmecilerinden depremzedelere 200 bin lira yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otobüs işletmecilerinden depremzedelere 200 bin lira yardım - Son Dakika

Otobüs işletmecilerinden depremzedelere 200 bin lira yardım

6 saat önce

İstanbul'da faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsü işletmecileri, yarın elde edecekleri gelirin 200 bin lirasını Elazığ Valiliği'ne gönderme kararı aldı.

Otobüs işletmecilerinden depremzedelere 200 bin lira yardım, System.String[]

İstanbul'da faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsü işletmecileri, yarın elde edecekleri gelirin 200 bin lirasını Elazığ Valiliği'ne gönderme kararı aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, Özel Halk Otobüsleri, depremden etkilenen Elazığlıların yaralarını sarmalarına katkıda bulunmak için karar aldı.

İstanbul'da faaliyet gösteren Özulaş AŞ, Halk Ulaşım AŞ, Öztaş AŞ, Yeni İstanbul Halk Otobüsleri AŞ ve Mavi Marmara Ulaşım AŞ'nin başkan ve yöneticileri bir araya gelerek, 29 Ocak Çarşamba günü elde edeceklerin gelirlerin bir bölümünü, depremzedelerin yaralarının sarılmasına destek sağlamak için ayırmaya karar verdi.

Elde edilecek gelirden oluşturulacak bütçeden 200 bin lira Elazığ Valiliği'ne gönderilerek depremzedeler için konteyner kent kurulmasına katkı sağlayacak.

Elazığ Valiliği, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:36 Kaynak: AA
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