Otobüs kamyona arkadan çarptı: 10 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otobüs kamyona arkadan çarptı: 10 yaralı - Son Dakika

Otobüs kamyona arkadan çarptı: 10 yaralı

6 saat önce

Gece saat 01.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada bir tur şirketine ait 50 DK 732 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyretmekte olan çimento yüklü kamyona çarptı.

Otobüs kamyona arkadan çarptı: 10 yaralı, System.String[]

Gece saat 01.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada bir tur şirketine ait 50 DK 732 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyretmekte olan çimento yüklü kamyona çarptı. Meydana gelen kazada çimento yüklü kamyon şarampole devrildi.

Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan çimento yüklü kamyona Dinar kavşağı yakınlarında özel şirkete ait tur otobüsü arkadan çarptı. Kazada otobüs muavini ağır yaralanırken diğer yaralılar otobüs şoförü, yolcular ve yaralı kamyon şoförü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dinar ve Sandıklı Devlet Hastanesine götürüldüler.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

(Ali Bayar/İHA)

Antalya, Afyon, Dinar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:05 Kaynak: İHA
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