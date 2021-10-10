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Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı - Son Dakika

Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı

10.10.2021 10:12

Avcılar'da yaşanan olayda otobüsten inmek istediği sırada kapının kapanmasıyla çantası kapıya sıkışan vatandaş, attığı tekmelerle otobüsün camını kırdı. Vatandaşın davranışlarına sinirlenen otobüs şoförü ise duruma "Geber ulan" diyerek tepki gösterdi. Yaşanan o anlarsa çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Dün Avcılar E-5 yan yolundaki bir durakta edinilen bilgilere göre otobüs şoförü, otobüsten inmek isteyen yolcuyu fark edemeyerek kapıyı kapattı.

ÇANTASI SIKIŞINCA CAMI KIRDI

O sırada kapıya sıkışan vatandaşın çantası koptu. Şoföre tepki göstermek isteyen yolcu, otobüsü tekmelerken ön kapının camını kırdı. Otobüsteki yolcu ve şoförün öfkeli vatandaşa tepki göstermesi ile olay tartışmaya dönüştü.

"GEBER ULAN"

Tartışmada sinirlenen otobüs şoförü, yolcuya "Geber ulan" diyerek tepkisini gösterdi. Yaşanan o tartışma anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı

Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı - Son Dakika


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