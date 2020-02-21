Otobüs kazaları masaya yatırıldı - Son Dakika
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Otobüs kazaları masaya yatırıldı

6 saat önce

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında "Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik Toplantı" gerçekleştirildi.

Otobüs kazaları masaya yatırıldı, System.String[]

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında "Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik Toplantı" gerçekleştirildi.


Toplantıya Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe jandarma Komutanı Ömer Koç, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yasin Özer, İlçe Milli Eğitim Müdür V. Fehim Altun, otobüs firma sahipleri ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlar katıldı.


Kaymakam Sırmalı; otobüslerle yapılan şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanmasının ve bunun sürdürülebilir olmasının ilgili tüm paydaşların uyumlu ve sorumluluk anlayışı içerisinde hareket etmesiyle mümkün olabileceğinden bahisle; bu konuda toplumsal dikkatin arttırılması, yol ve trafik güvenliğine katkı sağlayacak görüşlerin alınması, sorunların işbirliği ve koordinasyon içerisinde çözülmesine yönelik ülkemizde eş zamanlı olarak bir toplantı gerçekleştirdik" dedi.


Toplantıda; yol ve trafik güvenliğinin sağlaması için alınması gereken tedbirler, kış şartlarına uygun lastik kullanılması, şoförlerin yol ve hava, trafik durumunun gerektirdiği şartlara uygun hızda seyretmeleri ve hız ihlali yapmamaları, mevzuatın öngördüğü sayıda şoförü yolculuk esnasında araçlarında bulundurmaları, kazaların temel nedeni yorgun/uykusuz araç kullanımın önlenmesi, emniyet kemeri takılması, güvenli sürüş bilgisine sahip olunması, otobüslerin ve şoförlerin yeterliliklerinin kontrol edilmesi, trafik güvenliğine yönelik kontrollerin aksatılmadan yapılması, belirlenen alanların dışında yolcu indirme ve bindirmemenin yapılmaması, otobüs yangınların önlenmesi ve alınabilecek önleyici tedbirler görüşüldü. - BALIKESİR

Ali Sırmalı, Jandarma, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:52 Kaynak: İHA
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