Otobüs kazaları ve alınacak önlemler ele alındı - Son Dakika
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Otobüs kazaları ve alınacak önlemler ele alındı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla otobüs kazalarının artış göstermesi üzerine Türkiye genelinde otobüs kazalarını önleyici tedbirlerin görüşüldüğü toplantılar düzenlendi.

Otobüs kazaları ve alınacak önlemler ele alındı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla otobüs kazalarının artış göstermesi üzerine Türkiye genelinde otobüs kazalarını önleyici tedbirlerin görüşüldüğü toplantılar düzenlendi.


Milas Kaymakamı Eren Arslan Başkanlığında Milas İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, Milas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Jandarma Trafik, Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ve Milas'ta faaliyet gösteren otobüs firmalarının temsilcileri katıldığı toplantı Milas Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleşti.


Kaza riski taşıyan bölgeler hakkında görüşlerin aktarılarak artış gösteren otobüs kazalarının nedenlerinin tartışıldığı toplantıda kış lastik uygulamasının hassasiyeti ve emniyet kemeri uygulamasının yolcular konusunda da işlerliğini sağlamak adına dikkatle ele alınması gerektiğinin altı çizildi.


2019 yılında Milas'ta meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken 39 kişide yaralandı. Yine aynı yıl içinde 1286 otobüs şoförüne de emniyet kemeri kullanımı uygulamasında cezai işlem uygulandığı belirtildi. - MUĞLA

İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Milas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:26 Kaynak: İHA
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