Otobüs kazalarını en aza indirmek için toplandılar - Son Dakika

Trafikte sürücü, yolcu ve yaya olarak yer alan insan unsurunun yaptığı kural ihlalleri ile bu ihlallerin neden olduğu trafik kazalarının önlenmesine yönelik kısa vadede yapılacaklarla ilgili İçişleri Bakanlığınca 2017 yılında yürürlüğe giren 'Trafik güvenliği uygulama politika belgesi' kapsamında, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Otobüs kazalarının önlenmesine yönelik' toplantı Kula Kaymakamlığında da yapıldı.



Trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları ve sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanılan sorunların çözümüne yönelik olarak, Kula Kaymakamı Kemal Duru başkanlığında 'Şehirler arası otobüs kazaları ve ilgili kurumlarla değerlendirme toplantısı' düzenlendi.



Kula Kaymakamı Kemal Duru toplantıda yaptığı konuşmada vatandaşların yüzde 80 ila 90'ının kara yolu taşımacılığı ile yolculuk yaptığına dikkat çekerek, trafik güvenliği uygulama politika belgesi ile kara yolunda yaşanan kazaları en aza indirerek sıfır can kaybı hedeflediklerini bildirdi. Duru, kara yolu taşımacılığı sektöründeki firmaların üzerine düşen sorumlulukları hatırlatarak, trafik güvenliğini sağlamaya yönelik taleplerde bulundu. Kaymakam Duru, "Ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan toplantılarda, telafisi mümkün olmayan ve ağır kayıplara yol açan otobüs kazalarının önlenmesi, konuya daha fazla dikkat çekilerek toplumsal farkındalığın artırılması, yol ve trafik güvenliğine katkı sağlayacak görüşlerin alınması, sorunların iş birliği ve koordinasyon içerisinde çözülmesi hedeflenmektedir." dedi.



Bölgenin en önemli ulaşım yollarından biri olan İzmir- Ankara D300 kara yolunun üzerinde bulunan Kula'nın, özellikle tatil günleri ile bayram günü gibi özel günlerde trafik akışının arttığını dile getiren Kaymakam Duru, toplantıya katılan yetkililer ile birlikte kaza sayılarını en aza indirmek için alınacak tedbirleri görüştüklerini dile getirdi.



Kaymakam Kemal Duru başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, İlçe Jandarma Komutan vekili Kıdemli Başçavuş Bülent Bayır, Kula Bölge trafik İstasyon Amiri Komiser Yardımcısı Serkan Şahin, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Oktay Kırlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve ilçedeki motorlu taşıyıcılar işletmelerinin temsilcileri katıldı. - MANİSA