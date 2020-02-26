Otobüs kazalarını önleme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Otobüs kazalarını önleme toplantısı yapıldı

6 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kaymakam Günhan Yazar Başkanlığında "Otobüs Kazalarının Önlenmesi" konulu toplantı düzenlendi.

Otobüs kazalarını önleme toplantısı yapıldı, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kaymakam Günhan Yazar Başkanlığında "Otobüs Kazalarının Önlenmesi" konulu toplantı düzenlendi.


İçişleri Bakanlığını tarafından, can ve mal kaybına yol açan otobüs kazalarının önlenmesi ve konu hakkında toplumsal farkındalığın artırılması yanında, yol ve trafik güvenliğine katkı sağlayacak görüşlerin alınması amacıyla, ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen "Otobüs Kazalarının Önlenmesi" toplantısı ilçe Kaymakam Günhan Yazar başkanlığında gerçekleştirildi.


Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Mahir Mavi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, ilçede bulunan otobüs firmalarının temsilcileri ile diğer paydaşlar katıldı.


Kazaların büyük çoğunluğunun aşırı hız, seyir halindeyken cep telefonu kullanma, kurallara uymama gibi sürücü hatasından kaynaklandığına dikkat çeken İlçe Kaymakamı Günhan Yazar " İçişleri Bakanlığımızın üzerinde durmuş olduğu en önemli konulardan birisi de trafikte özellikle toplu taşımacılıkta vatandaşımızın ulaşımını sağlayan otobüs kazalarının önlenmesine dair tedbirleri paydaşlarla birlikte ele almak ve belirlemektir. Bu noktada hepimize çok önemli görevler düşüyor. Gerek trafik kontrolü yapan Emniyet ve Jandarma görevlilerimiz gerekse de vatandaşlarımızın bir noktadan bir noktaya ulaşımını sağlayan otobüs şirketlerimiz üzerlerine düşenleri yaparlarsa üzücü kazalara meydan vermeyiz. Tüm otobüs firmalarının ve yolcu otobüsü sahiplerinin yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması için trafik kurallarına uyma, mevsim şartlarına uygun lastikler kullanma, kırmızı ışıkta durma, hatalı sollama, emniyet kemeri takma, yolcu indirip bindirirken daha dikkatli olma gibi gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir." şeklinde konuştu.


Düzenlenen toplantıda; Yol ve trafik güvenliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirler, Kış şartlarına uygun lastik kullanılması, Şoförlerin yol, hava, trafik durumunun gerektirdiği şartlara uygun hızda seyretmeleri ve hız ihlali yapmamaları, Mevzuatın öngördüğü sayıda şoförü yolculuk esnasında araçlarında bulundurmaları, Kazaların temel nedeni olan yorgun/uykusuz araç kullanmanın önlenmesi, Firmaların sık sık şoför değiştirmemesi, çalışma sürelerinin kaydının tutulması, Seyahat süresince şoförlerin ve yolcuların emniyet kemeri takmaları ve bu yönde araç içerisinde gerekli uyarıların/kontrollerin yinelenmesi, Sürücü seçiminde titiz davranılması, uzun yol deneyimine ve güvenli sürüş bilgisine sahip şoförlerin çalıştırılması, Firmalarca sefer öncesinde veya haftada bir kez otobüslerin ve şoförlerin yeterliliklerinin kontrol edilmesi/gözlenmesi, Trafik güvenliğine yönelik kontrollerin aksatılmadan yapılması, Terminallerde ve güzergah üzerinde araçların takograf, ışık, far vb. teknik donanım/ekipmanların denetlenmesi, Belirlenen alanlar dışında yolcu bindirme/indirmenin yapılmaması, Otobüs yangınlarının nedenleri ve alınabilecek önleyici tedbirler ile görüşülmesinin uygun olacağı değerlendirilen diğer konular ele alınarak fikir alış-verişinde bulunuldu. - BALIKESİR

Günhan Yazar, Balıkesir, Bandırma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:59 Kaynak: İHA
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