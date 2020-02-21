Otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı - Son Dakika
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Otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı

7 saat önce

Trabzon'da, otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı yapıldı, System.String[]

Trabzon'da, otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında valilikte toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali Yardımcısı Nusret Şahin, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, kamu kurum amirleri, otobüs firma temsilcileri ve trafik birimlerinde görevli personel katıldı.

Türkiye genelinde 81 ilde farkındalık oluşturmak amacıyla kara yollarındaki güvenlik tedbirleriyle ilgili önemli bir toplantıda bir araya geldiklerini belirten Ustaoğlu, "Ülkemizin canı, trafik kazaları sonucunda çok yanmıştır. Son dönemlerde trafik kazalarında her ne kadar sayısal olarak azalmalar olsa da yine de ciddi manada canımızı yakan vakalarla karşı karşıya kalıyoruz. Alınan tüm tedbirlere, yapılan uyarılara rağmen, trafik kazalarının birçoğunun sürücü ihmallerinden ve trafik kurallarına uymamaktan kaynaklandığı bilinmektedir." dedi.

Ustaoğlu, otobüs seyahatlerinde, yolcuların canlarını sürücülere emanet ettiğine vurgulayarak, otobüs firmaları başta olmak üzere eğitimle, denetimle ve önlemlerle kazaları en aza indirmek için gayret göstermek gerektiğini söyledi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Suvat Sezer ise "Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik Çalışmalar" konulu sunum yaptı.

Sezer, 2019 yılında Trabzon'da 45 bin 817 otobüsün denetlendiğini ifade ederek, sabit ve seyir halinde denetimlerin sürdürüldüğü sözlerine ekledi.

Nusret Gökçe, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:38 Kaynak: AA
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